Как выбрать одеяло для лета

Наступит лето, и сон под теплым пуховым или шерстяным одеялом принесет нам некоторые неудобства. Жарко, тяжело, но совсем без одеяла или под легкой простыней все-таки прохладно и неуютно… Мы привыкли закутываться в одеяло даже в теплое время года, тем более что наше лето часто бывает не очень-то жарким и порой дождливым.

Летнее одеяло должно быть, конечно же, легким, не давать человеку перегреваться и испытывать дискомфорт, вместе с тем приятным на ощупь. В жаркую погоду наше тело более требовательно к прикосновениям различных материалов, мы радуемся приятным прохладным тканям, мягким и комфортным. Летом хорошо укрыться одеялом с натуральными наполнителями: шелком, бамбуковым или эвкалиптовым волокном, тонкой прослойкой шерсти.

Шелк

Натуральный шелк, пожалуй, самый лучший наполнитель для летних одеял. Шелковое волокно обладает замечательными характеристиками: шелк дарит приятную прохладу, он в высшей степени комфортен. Такой наполнитель не накапливает статическое электричество и влагу, шелковое волокно обладает антиаллергенными свойствами, оно очень износостойкое и долговечное. Идеальную позицию одеяла из шелка может пошатнуть только его высокая стоимость. В связи с этим некоторые производители предлагают компромиссные решения, призванные снизить цену таких изделий без потери их качества, в частности, смешивают волокна шелка с другими натуральными наполнителями, например, со льном.

Эвкалиптовое волокно

Волокно эвкалипта получают из его обработанной древесины. Этот природный материал обладает отличными свойствами: упругостью, гигроскопичностью, износостойкостью. Еще одно ценное качество эвкалипта – в нем не размножаются вредные бактерии и микроорганизмы. Одеяла с таким наполнителем легкие и воздушные, напоминают шелковые, только значительно дешевле.

Шерсть

Целебные свойства шерсти известны с незапамятных времен. Одно из ее замечательных качеств – терморегуляция, такое одеяло хорошо согревает в холодном помещении, но и летом не позволит перегреться под ним. В легких одеялах прослойка шерсти совсем тонкая, покупателям cледует обращать внимание на специальную маркировку, обозначающую летний вариант такого изделия. Среди шерстяных одеял особенно выделяются экземпляры из кашемира, нежного подшерстка горных коз. Они очень тонкие, мягкие, теплые и вместе с тем спать под ними не жарко и летом благодаря отличному воздухообмену.

И все-таки пух!

Есть категория людей, которых можно назвать «поклонниками» пуховых изделий, для них ничто не может заменить мягкости пуха, его воздушности, возможности «утонуть» в объемном одеяле. Для этой категории покупателей производители предлагают облегченный вариант пухового одеяла, где наполнителя совсем немного. Такие изделия всегда специально маркируются «облегченное» или «легкое», и в них предполагается совсем тонкая прослойка натурального пуха.



Выбирая новое одеяло, отталкивайтесь от того, насколько жаркими бывают летние месяцы там, где вы живете. В северных широтах шерстяные или пуховые изделия могут быть отличным вариантом для лета, в то время как на юге прохладное прикосновение шелка сложно чем-либо заменить.