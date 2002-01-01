Как выбрать кроватку для ребенка?

Кроватка является одним из самых первых и самых важных предметов детской комнаты. Ещё до появления малыша на свет будущим родителям необходимо выбрать подходящую кроватку, которая долго ему прослужит. С количеством предложений в этой сфере современного рынка можно легко растеряться. Однако существуют определенные требования к безопасности и другие параметры, зная которые можно выбрать и купить надежную, удобную кроватку для новорожденного.

Материал кроватки для новорожденного

Модели из ценных пород дерева красивы и служат долго, но они необоснованно дороги. Обратите внимание на кроватки, сделанные из массива березы. Кроватка из березы сэкономит ваш бюджет и отлично прослужит три-четыре года, пока ребёнок из неё не вырастет.

Форма

Самые распространенные - стандартные кроватки прямоугольной формы с размером спального места 120х60 см. Для такого типа мебели вы легко сможете подобрать матрас и постельное белье.

Ширина между рейками

Боковые стенки и дно кровати изготовлены в виде реек, что обеспечивает хорошую вентиляцию воздуха. Обратите внимание на ширину между ними. Она должна составлять 7-8 сантиметров, что обеспечит безопасность и не позволит любознательному ребенку просунуть голову между рейками и нечаянно застрять.

Преимущества кроваток с маятником

Самые простые кровати на четырех ножках. кроватки-качалки или на колесиках и комбинированные уступают моделям с маятником. Маятник - настоящий помощник для родителей, который позволяет качать ребенка, не напрягая спину. В зависимости от места расположения кроватки в комнате необходимо выбрать траекторию ее движения и купить продольный или поперечный тип маятника. Механизм качания при необходимости можно закрепить, чтобы кроватка стала неподвижной.

Кроватка с ящиком или без?

Выбор за родителями. Кроватка с ящиком для белья - отличный вариант для малогабаритных квартир. Но такая модель тяжелее, поэтому передвигать её по квартире и делать уборку будет сложнее. Если место в квартире позволяет, то можно купить кроватку без ящика и вместительный комод с пеленальным столиком.

Два положения ложа

Желательно, чтобы кроватка для ребенок имела два положения спального места по высоте. В первое время расстояние от матраса до края кроватки может быть небольшим — чтобы маме было удобнее ухаживать за новорожденным, не нагружая спину. Но когда малыш начинает активно познавать мир, глубина должна быть не менее 60 см. Это не позволит ему случайно выпасть из кроватки.

Опускающаяся стенка (автостенка)

Одна из стенок детской кроватки может опускаться, причем важно, чтобы сделать это смог только взрослый человек. Для этого должны быть двойные крепления, которые только благодаря большому размаху рук могут быть одновременно убраны. Некоторые модели имеют съемную боковую часть, по отзывам многих мам, это очень удобно! Детскую кроватку можно приставить к родительской пока ребёнок совсем маленький или сделать диванчик, когда малыш подрастет.

Грызунки

Немаловажны накладки на боковинах детской кровати. Они не только защищают мебель, но и выполняют функцию прорезывателя.

Лакокрасочное покрытие

Детская мебель должна быть экологически чистой и безопасной для малыша. Выбирайте такую кроватку для новорожденного, при производстве которой используются лаки и краски исключительно на водной основе.

Где купить детскую кроватку в Екатеринбурге?

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