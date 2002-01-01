Оформление интерьера в восточном стиле

Как только Европа начала свое завоевание Востока, культура этих загадочных стран стала популярна у европейцев. Интерьер в восточном стиле объединяет несколько основных направлений, среди которых выделяются японский, арабский, китайский и марокканский. Среди них есть что-то общее, но есть и ряд отличий. Но прежде всего это создание уголка спокойствия и душевной гармонии в вашей квартире. Подобный интерьер может быть представлен как в образе минимализма, так и в образе роскоши и буйства красок.

Если вы сторонник минимализма, то вам для оформления интерьера подойдет японский стиль. Его особенность заключается в отсутствии лишней мебели и использовании светлых тонов в декоре и отделке. При таком раскладе в помещении выделяется много свободных зон и пространства, используются в большом объеме ширмы, перегородки, раздвижные двери. При оформлении интерьера в японском стиле пол застилается циновками и ковриками, а мебель выбирается гладкая из темного дерева.

Поклонникам восточной культуры, но с любовью к роскоши, подойдет марокканский стиль. Здесь и иная палитра красок – сочетание теплых оттенков песочного с контрастными изумрудными, синими оттенками. При всей простоте, лаконичности и завершенности форм присутствует игра цвета, которая завораживает.

В оформлении мы встречаем использование различной цветной плитки в геометрической мозаике с узорами. А в качестве декора широко используется всевозможный текстиль. Везде присутствуют разные драпировки, салфетки, украшенные ниши, ковры, ширмы с восточным орнаментом. В дополнение ко всему должно быть множество различных подушек, кальян и благовония.

Поклонники китайской культуры основываются на принципах фен-шуй, здесь все подчинено именно этим основам. А любители индийской культуры привлекает некое величие и романтичность в интерьере.

Если вы решили оформить свой интерьер в восточном стиле, особое внимание придется уделить именно спальне, поскольку для восточных людей это святое место, где человек погружается в свой мир, и ничто не должно ему мешать. Для создания такой картины вам поможет использование балдахина. Это и украшение спальни, и особый предмет интерьера. Что касается цветовой палитры, то здесь дело вкуса.

Любители ярких цветов могут выбрать любые оттенки и розового, и голубого, и желтого, и даже черного. Если вы любите золото и бронзу, то в сочетании с коричневыми тонами они придадут солидности вашей спальне. Дополнением в интерьере вашей восточной спальни будут аксессуары: шкатулки, шарфы, статуэтки, вазы, сувениры, различные украшения из бисера, а в сочетании с кальяном и благовониями они придадут изысканный уют и очарование.

Что касается кухни, то здесь все практично и просто. Приготовление пищи происходит быстро, поэтому кухня должна быть функциональна. Все должно быть под рукой. Трапеза происходит на низком столе, а домашние размещаются на подушках вместо стульев, только вот позволить себе это смогут люди, у которых нет проблем с суставами. А придать помещению вид восточной кухни помогут специальные предметы интерьера и сервировки. Мебель для кухни выбирается из бамбука или другого натурального дерева, посуда выполнена в черно-белых тонах, используются различные плетеные подставки.

Для более значимых событий кухня не подойдет, гостей принимают в более просторном помещении – гостиной. Мебель предпочтительно низкая кубической формы, а в дополнение ей небольшие подушки на полу или постаменте. В гостиной могут быть бумажные ширмы, керамические светильники на стенах, деревянные подсвечники в нишах и различные керамические фигурки.

Что касается ванной комнаты, то если вы решили выдержать восточный стиль во всем, то и она не должна стать исключением. Принимая ванну, мы отдыхаем, расслабляемся, получаем заряд бодрости и хорошего настроения. А помочь нам в этом могут и цветовая гамма восточной ванны, и мозаичные панно на стенах с арабскими узорами, и различные зеркала в резных рамах, и напольное покрытие должно также соответствовать дизайну, лучше, если оно будет однотонным или с арабскими рисунками.