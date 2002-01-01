Какие ткани используются при пошиве постельного белья

Нежность шелка, мягкий уют бамбуковых волокон или природная красота льняной материи? Какие ткани традиционно используются для пошива различных элементов постельного белья?

Безусловно, наилучший выбор для крепкого и здорового ночного сна − натуральные ткани. Они гипоаллергенны, «дышат», постельное белье из природных волокон подарит человеку спокойный сон и комфортные ощущения благодаря прекрасной вентиляции и создаваемому микроклимату. Именно по этой причине ведущие производители постельного белья используют только натуральные компоненты, подаренные самой природой.

Наиболее популярный вариант постельного белья – комплекты из хлопкового сатина. Это высококачественная прочная ткань, сохраняющая яркость красок даже после многочисленных стирок. От обычного хлопка хлопковый сатин выгодно отличается более гладкой поверхностью, он мягче и шелковистее на ощупь, эта ткань более крепкая и износоустойчивая.

Отдельно стоит сказать о прекрасной материи со сложным и красивым плетением, создаваемым на специальных станках, – эффектном сатине-жаккарде, ткани с роскошной рельефной фактурой. Постельное белье из жаккардового сатина смотрится очень нарядно и изысканно, кроме того, оно обладает необыкновенной прочностью и износостойкостью.

Два вида ткани для постельного белья, которые подарила сама природа – тенсель и бамбуковое волокно. И тот, и другой материал производят из растений: тенсель из древесины австралийского эвкалипта, бамбуковое волокно получают из тщательно переработанных стеблей бамбука. Естественный блеск, гладкость и мягкость – вот основные характеристики постельного белья из этих материалов. По нежной шелковистости тенсель близок к натуральному шелку, а бамбуковое волокно мягче хлопка. И самое главное – эти ткани необыкновенно гигроскопичны, такое белье не только замечательно впитывает влагу, но и быстро выводит ее наружу.

Есть еще одно растительное волокно, которое после обработки превращается в льняную ткань. Это очевидный выбор тех, кто предпочитает максимальную натуральность и естественность во всем. Для льняного белья характерны сдержанные природные оттенки, это экологичный, гипоаллергенный и необыкновенно прочный материал, обладающий бактерицидными свойствами, что особенно важно для людей с чувствительной кожей.

Среди тканей, используемых для пошива постельного белья, натуральный шелк выделяется и стоит особняком, как император среди подданных. Струящийся блестящий шелк подарит ощущения, не сравнимые ни с чем. Нежность шелковой ткани описывали поэты, этот материал на протяжении столетий был редким предметом роскоши. Комплект из шелка подарит прохладу жаркой летней ночью, вместе с тем на нем будет комфортно спать и в холодное время года. Наконец, прикасаться к нему – невероятное удовольствие!

Итак, оценив характерные особенности основных тканей, используемых для создания постельных комплектов, каждый покупатель сделает выбор по своему вкусу, отдав предпочтение фактурной, бархатистой или нежной шелковистой поверхности белья. Иногда достаточно пощупать ткань, ощутить ее прикосновение к коже, чтобы сделать выбор в пользу того или иного материала.