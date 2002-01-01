Как подобрать подушку для сна

Красота каждой женщины зависит от ее образа жизни, питания, физических нагрузок и, конечно же, от качества сна. Крепкий спокойный сон гарантирует восстановление сил, приток энергии, бодрость и хорошее настроение.

Все мы знаем, как важен правильный выбор подушки. Этот небольшой предмет определяет качество нашего отдыха, общее самочувствие, легкость в теле, наконец, отсутствие тяжести и головной боли. Если вы планируете приобретение нового изделия, обратите внимание на ряд важных параметров.

Во-первых, нужно сразу определиться: речь идет о простой, привычной нам прямоугольной подушке или о специальном ортопедическом экземпляре?

Ортопедическая подушка имеет принципиальные отличия: специфическую форму, которая поддерживает позвоночник в оптимальном состоянии, а также специальный упругий наполнитель, который не дает голове «проваливаться». Такие подушки нельзя назвать комфортными, мягкими, они используются в основном по медицинским показаниям.

Обычные классические подушки также имеют важные отличия по:

размерам

наполнителям

тканям чехлов

Размер подушки

Стандартные размеры подушек – 50х70 и 70х70 сантиметров, это изделия прямоугольной либо квадратной формы. Здесь каждый выбирает то, что ему больше по вкусу, но общая рекомендация – голова и плечи должны лежать на подушке, не скатываясь и не соскальзывая. Именно поэтому не рекомендуется спать на маленьких декоративных подушках. Крупным людям лучше приобретать максимально большой экземпляр, детям и подросткам производители предлагают изделия гораздо меньшего размера.

Высота также играет существенную роль: слишком высокая или совсем плоская подушка создадут массу неудобств. Если вам не подходит высота – ваша шея или спина будут болеть или затекать. Ответьте на вопрос: как вы любите спать? Это поможет выбрать оптимальную высоту подушки. Если на спине, то отличный вариант – подушка средней высоты, если предпочитаете свернуться уютным калачиком на боку – тогда ваша подушка должна быть гораздо выше, поддерживать шею. Практически плоские изделия – наилучший выбор для спящих на животе.

Специалисты настоятельно рекомендуют прилечь на подушку перед ее приобретением, оценить размеры и мягкость изделия. А мягкость или жесткость подушки зависит от другого важного аспекта – наполнителей.

Наполнители для подушек

Хорошо известные и любимые натуральные наполнители:

пух и перо

шерсть (овечья и верблюжья)

шелк

Пух

Традиционные пуховые подушки ценились на протяжении сотен лет за их уютную мягкость. Это очень нежные, комфортные и легкие изделия, быстро восстанавливающие форму. Упругость и одновременно эластичность пуха позволяют говорить о природном ортопедическом эффекте изделий из него, пуховая подушка прекрасно поддерживает голову и шею спящего человека.

Подушки из пуха могут быть противопоказаны аллергикам, их необходимо чаще чистить и просушивать. Ведущие производители аксессуаров для сна предлагают решение этого вопроса: высококачественные изделия из пуха подвергаются специальной обработке, которая сохраняет гипоаллергенность подушек на протяжении нескольких лет.

Шерсть

Шерсть еще в древности использовалась для изготовления одеял, подушек и покрывал, этот наполнитель обладает замечательными свойствами: сохраняет тепло, позволяет телу человека «дышать», великолепно впитывает влагу. Целебные свойства шерсти позволяют таким изделиям благотворно влиять на организм человека. Однако при несоответствующем уходе шерсть может сваляться, и подушка потеряет свою изначальную форму, а также может деформироваться после чистки.

Шелк

Натуральный шелк – ценнейший наполнитель, обладающий замечательными свойствами. Он не привлекает пылевых клещей, и поэтому идеально подходит людям, склонным к аллергическим заболеваниям. Шелковые подушки не накапливают статическое электричество и влагу, они наиболее долговечны, так как это волокно обладает потрясающей износостойкостью. Плюсов у таких подушек очень много, а недостаток, пожалуй, один – высокая стоимость натурального шелка.

Искусственные наполнители

Классические натуральные наполнители для подушек, используемые на протяжении столетий, потеснились и уступили место новым высокотехнологичным материалам, которые отличаются высоким качеством, гипоаллергенны и легки в уходе. Самые распространенные, холлофайбер и микрофайбер, отличаются износостойкостью, устойчивостью к деформации и легкостью в уходе: для таких подушек можно использовать машинную стирку. Кроме того, невысокая стоимость изделий позволяет их чаще менять.

Ткани чехлов для подушек

Ткань чехла для подушки также играет немаловажную роль. При выборе материала стоит опираться на тактильные ощущения. Согласитесь, что прикосновение к нежной шелковой поверхности или мягкому бархатистому хлопку доставит огромное удовольствие. Но ткань должна быть не только приятна на ощупь, но и обладать определенными свойствами: дышать, впитывать влагу, не препятствовать качественному теплообмену. Этими характеристиками обладают натуральные материалы, такие как хлопок, шелк, лен, тенсель (волокно эвкалипта).

Несомненно, так же важна прочность и плотность ткани, чтобы наполнитель не мог выбиваться наружу через микро-прорехи. Крупные производители предлагают специальные двойные чехлы с комфортным и приятным для прикосновений внешним слоем и с плотным внутренним, надежно защищающим от «выпадения» волокон или пуха.

Итак, теперь вы знаете, как правильно подобрать лучший для вас вариант наиболее важного для комфортного сна изделия, на какие свойства наполнителей обратить внимание. Обязательно полежите несколько минут на вашей будущей подушке, прикрыв глаза, и ответьте на вопрос: удобно ли вам? Если да – это правильный выбор.