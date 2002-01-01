Гармония смежных тонов

В спектре палитры красок беспроигрышно смотрятся смежные цвета, а также разные оттенки одного цвета. Например, сочетание небесно-голубого с темно-синим, оранжевого и лимонно-желтого.

Правила сочетания постельного белья

Яркость красок и сочетание различных оттенков играют немаловажную роль в нашей жизни. Окружающие нас цвета могут создавать определенное настроение – от радостно-приподнятого до умиротворенно-безмятежного. Особенно важно их гармоничное сочетание в интерьере спальни, где мы проводим значительную часть времени, отдыхаем и расслабляемся после напряженного дня. Это место комфорта и уюта, личное пространство, наполненное важными для человека деталями, любимыми аксессуарами и радующими глаз оттенками.

Постельное белье должно быть не только качественным, комфортным, приятным на ощупь, но и создающим хорошее настроение, которое достигается во многом за счет грамотного цветового решения. Дизайнеры предлагают несколько советов, призванных помочь каждому покупателю подобрать оптимальную цветовую гамму постельного белья, которая будет радовать глаз, улучшать самочувствие и создавать желаемое настроение.

Эмоциональность цветового решения

Необходимо учитывать эмоциональную нагрузку определенных цветовых сочетаний. Яркие, сочные цвета вызывают мгновенный прилив энергии и сил, но быстро начинают утомлять. Буйство красок может вызвать раздражение у уставшего к вечеру человека, которому хочется расслабиться. Постельное белье насыщенных тонов, например, красное – отличный выбор для романтического времяпрепровождения, но для спокойного отдыха лучше выбрать не утомляющие глаза пастельные оттенки.

Благодаря игре полутонов комплект белья будет выглядеть более нежным и воздушным.

Сочетание оттенков в рамках теплого и холодного спектров

Некоторые любят теплые уютные цвета, кто-то отдает предпочтение оттенкам холодной гаммы. Отличным решением будет комбинирование красок из одного спектра. Теплые оттенки – золотисто-коричневый, оранжевый и желтый – великолепно сочетаются между собой, то же можно сказать и о холодных тонах – голубом, синем, зеленом, фиолетовом.

Умеренная контрастность

Умеренный цветовой контраст позволяет постельному белью не выглядеть скучно. Главное, чтобы контрастность не была ярко выражена (белый – черный или ярко-красный – черный), в этом случае она начинает быстро утомлять. В то же время чуть более спокойное сочетание контрастных цветов (например, белый – темно-серый, шоколадный – голубой) создаст определенную «изюминку», сделает комплект белья более эффектным.

Интересное сочетание узоров и принтов

Если вы хотите оживить интерьер своей спальни, выбирайте постельное белье с разнообразными принтами. Дизайнеры рекомендуют сочетание трех видов узоров в одном комплекте, это смотрится наиболее интересно. Например, цветочный орнамент, клетка или полоска, а третий элемент – однотонный. Он «разбавляет» рисунок и создает определенный баланс.

Сочетание постельного белья с тоном мебели и цветовой гаммой спальни

Некоторым покупателям кажется, что сочетание постельного белья с общим цветовым решением спальни не так важно. Тем не менее явная дисгармония присутствующих в интерьере спальни оттенков способна испортить настроение, оставить ощущение смутного недовольства.

Размер помещения и цвет постельного белья

Размер помещения также имеет значение. Темное или чрезмерно яркое постельное белье – не лучший выбор для маленькой спальни. Такое белье визуально уменьшит комнату, а пастельные оттенки, наоборот, помогут добавить «воздуха», зрительно увеличить пространство спальни. Если комната плохо освещена, сумрачна – выбирайте постельное белье теплой солнечной гаммы.

Но можно дать еще один совет: если вам хочется сочетать несочетаемое, если ваше настроение требует буйства красок, странных оттенков, сумасшедших узоров – дерзайте и пробуйте! Ведь главный человек в вашей спальне – это вы.