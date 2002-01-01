Детские односпальные кровати

В любом доме спальня занимает особенное место, а, тем более, если эта спальня – детская. Очень важно, чтобы в этой комнате была удобная и комфортная мебель, которая сделает ночной отдых ребенка действительно расслабляющим и освежающим. Говоря о кроватях, часто подразумевают именно изделия с двуспальным местом, но существует множество вариантов, когда предпочтительнее выбрать в каталоге модели для одного человека.

Поэтому при необходимости купить детскую односпальную кровать, стоит подойти к вопросу ее выбора достаточно скрупулезно. Такая мебель для сна, в частности, отлично подойдет тем, кто не обладает достаточной площадью спальной комнаты или для гостевых помещений. Одноместные модели принято разделять в зависимости от возраста пользователя на детские, подростковые и взрослые. Стоит отметить, что особых принципиальных различий между односпальными кроватями для взрослых и подростков не существует.

Выбираем модель: размеры и функциональность

Для ребенка оптимальным выбором будут модели размером 90х200, однако в зависимости от пожеланий можно подобрать и изделия 120х200. Эти размеры не всегда являются стандартными в России и в Италии. Так, мебель из Италии, предназначенная только для детей, может быть немного короче, чем 200 см, а в дополнение для большей безопасности и удобства ребенка можно приобрести также изделия с боковой спинкой. Среди подростковых моделей особенной популярностью пользуются варианты с ящиками для постельного белья, так как они позволяют использовать пространство комнаты максимально эффективно. Подростковые односпальные кровати могут быть также с подъемным механизмом.

Исключительного внимания заслуживает конструкция и материалы, из которых изготавливается основа спального места. Например, те, которые изготавливают в Италии, могут быть как цельными, представляющими одну сплошную поверхность, так и выполненным в виде ортопедических ламелей. Лучше отдать предпочтение именно второму варианту, так как он позволяет обеспечить свободную циркуляцию воздуха и дополнительную эргономику мебели.

Что важно знать – материалы изготовления

Что касается материалов, то односпальные модели кроватей могут быть изготовлены с использованием:

натуральной древесины – это не только надежный, но также безопасный и эстетичный материал, который впишется в интерьер любого стиля. Цена на такую мебель будет, конечно же, выше;

металла – он отличается более длительным сроком эксплуатации, практичностью и функциональностью;

ДСП – это достаточно прочный и долговечный материал, однако изделия из него нельзя назвать экологичными.

Неповторимую атмосферу в детской комнате способны создать односпальные кровати с мягким изголовьем. Для их производства могут использоваться различные материалы: натуральная или искусственная кожа, высококачественные ткани, искусственный мех и другие экологически чистые материалы.

Самый простой способ приобрести качественную итальянскую мебель для сна сегодня – это обратиться в специализированный интернет-магазин. Здесь можно быстро и удобно ознакомиться с большим ассортиментом моделей самых разных стилей и материалов, а также получить исчерпывающую консультацию специалистов.