5 советов, как создать спальню мечты

Для каждой из нас существует особое место – источник силы, энергии и вдохновения. В этом замечательном месте женщина может по-настоящему расслабиться и побыть в одиночестве, почитать книгу или поухаживать за собой после трудного дня, понежиться в выходные. О чем речь? Конечно, о спальне, пожалуй, самом значимом помещении в доме. От того, какой настрой удастся создать в этой комнате, насколько в ней будет уютно и комфортно, зависит качество отдыха, хорошее самочувствие и настроение. Создать идеальную спальню – мечта каждой женщины, только не все из нас знают, что для этого необходимо сделать и каких ошибок следует избежать.

1. Обратите внимание на свои чувства

Важно не забывать о своих чувствах. Не секрет, что большинство женщин воспринимает окружающий мир эмоционально, чувственно. Многие относятся к кинестетическому типу личности, для них первичны тактильные ощущения. Для таких людей необходимо, чтобы каждый предмет доставлял удовольствие – мягкий плед, пушистый ковер, по которому так приятно пройтись босиком, шелковое струящееся постельное белье. Вся гамма положительных эмоций от прикосновения к приятным, мягким и уютным поверхностям рождает хорошее настроение.

2. Красота в каждой детали

Женщины ценят красоту в любых ее проявлениях. Для нас важно окружить себя прекрасными предметами, которые порадуют приятным сочетанием цветов в интерьере спальни, изящными узорами или необычной фактурой ткани покрывала на кровати. Красота помогает чувствовать себя счастливой!

3. Внимание — текстиль

Отсюда следует третий совет: обратите внимание на текстиль, приобретаемый для спальни вашей мечты. Не стоит экономить на покрывалах, декоративных подушках и шторах, они помогают создать непередаваемую, характерную, присущую только вашей спальне атмосферу и уют. Красивый текстиль, подобранный с учетом дизайна интерьера, — залог эстетического удовольствия, которое вы получите от пребывания в таком помещении.

4. Декорирование окон

Следующий важный пункт также связан с текстилем. Речь идет об оформлении окон. Изящные шторы и грамотное декорирование оконного пространства могут полностью преобразить обстановку, спальня будет выглядеть по-другому. Струящийся воздушный тюль, роскошные бархатные портьеры или фактурный изысканный жаккард, подобранные с учетом особенностей интерьерного дизайна, создадут непередаваемую атмосферу в вашей спальне.

5. Правильный выбор цвета

Следует обратить внимание и на общее цветовое решение, оно должно быть спокойным и комфортным, рождающим поток приятных мыслей перед сном. Не стоит злоупотреблять мрачными, депрессивными оттенками, они не создадут хорошее, умиротворенное настроение. Слишком насыщенные, агрессивные цвета также не очень популярны, они не успокаивают и не способствуют расслаблению. Если вы любите яркий цвет — используйте его в аксессуарах.

Прислушайтесь к этим советам, и ваша спальня станет местом, в котором вы будете чувствовать себя счастливой и умиротворенной, засыпать с удовольствием и просыпаться в хорошем настроении!