Оформление детской комнаты: полезные советы

Детская комната - это не просто помещение в доме, которое выделили для ребенка. Это личное пространство, в котором ему должно быть удобно и комфортно. Это часть его мира, в котором он сможет проявлять себя как личность без присмотра и опеки со стороны родителей и взрослых. При оформлении комнаты должно быть все продумано до мелочей. Детская должна иметь три зоны: для отдыха, активных игр и уголок, где можно свободно проводить время за книгой или компьютером. Вся обстановка должна соответствовать не только возрасту, но и особенностям ребенка.

Все вещи необходимо размещать так, чтобы он мог самостоятельно ими пользоваться. Если ребенок маленький, ему должно быть удобно самому садиться на стул, доставать с ящиков игрушки для игр, самостоятельно убирать свою одежду в шкаф. Даже выключатель и лампа должны быть расположены так, чтобы он при необходимости мог самостоятельно ими воспользоваться.

Вся обстановка в комнате должна соответствовать вкусу ребенка. Комната не должна быть полностью оклеена яркими обоями. Глаза ребенка, который постоянно находится в таком помещении, могут быстро уставать. Если малыш небольшой, то яркие расцветки стен могут негативно отражаться на его поведении, вызывая раздражение, перевозбуждение и даже агрессию. Если родители решили сделать детскую комнату яркой - лучше такие обои разместить в игровой зоне ребенка. А вот в зоне отдыха следует подбирать обои спокойных тонов.

На психику ребенка и подростка благотворно влияют такие оттенки, как голубой, салатовый, бледно-серый и приглушенный оранжевый. При оформлении окон и пола, следует также остановиться на таких расцветках.

Большое значение в оформлении рабочей зоны играет стол. Если ребенок маленький, достаточно небольшого столика, за которым он сможет рисовать. После 3 лет детям подойдут столы-трансформеры, которые легко при необходимости переоборудовать под рост ребенка.

Стол должен стоять возле окна. И очень важно, чтобы свет падал с левой стороны или спереди. При необходимости его можно установить параллельно окну.

Медики не рекомендуют над рабочим местом детей устанавливать лампы дневного света, так как их свет может вызывать быструю утомляемость. Желательно оформить подвесные потолки с точечным освещением.

До подросткового возраста не стоит покупать ковры с длинным ворсом. Дети еще не умеют следить за порядком, поэтому ковер придется часто чистить от красок или пластилина. Можно приобрести ковры из вспененного полиэтилена. Их достоинство в том, что они изготовлены из экологически чистого материала, не впитывают грязь, имеют повышенную теплоизоляцию и не способствуют появлению пылевых клещей.

Если ребенок не страдает аллергией можно приобрести ковер из овчины. Разнообразие форм внесут в интерьер комнаты оригинальность, гармонию тепла и уюта.

При оформлении детской комнаты следует помнить, что это пространство, которое принадлежит только ребенку. Это мир, в котором он будет развиваться, расти и познавать мир.