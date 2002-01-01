Самые стильные сумки Louis Vuitton

Поддерживать на протяжении более чем 150 лет популярность – дело непростое. Но не для Louis Vuitton, продукция которого занимает лидирующие позиции в мире моды по сей день. Модный Дом был популярен тогда, любим сейчас и гарантированно останется таким в будущем, потому что аналогов такого качества, стиля и мастерства просто не существует.

В каждом сезоне и во всех показах, в новых коллекциях и оригинальных новинках прослеживается элитарность и узнаваемость. И всемирно известные личности и знаменитости используют аксессуары LV для создания неповторимого, а порой сногсшибательного образа.

Секрет популярности

Вряд ли стоит упоминать безупречное качество каждого аксессуара, ведь для создания модной сумки или дорожного чемодана всегда используется только натуральная кожа (иногда очень редкая и экзотическая) и высококачественный текстиль (100%-й хлопок, бархат, атлас).

О том, что во всех изделиях прослеживается абсолютная симметричность, задумывались далеко не все поклонницы бренда. А ведь если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что с любой стороны и в каждом уголочке располагается равное количество идеально ровных линий с одинаковым количеством брендовых знаков и логотипов. Такое возможно только при одном условии – все женские сумки Луи Виттон изготавливаются вручную профессиональными мастерами из цельных кусков кожи.

Главным символом принадлежности к высокой моде являются фирменные знаки отличия – логотип LV (переплетенные инициалы), четырёхлистный цветок в круге и продолговатый ромб со звездой, у которой 4 острых конца.

И это все относится ко всем без исключения изделиям модного Дома во все времена. Что же касается самых стильных моделей в этом сезоне, то на них стоит остановиться подробнее. А увидеть их можно, посетив интернет магазин Louis Vuitton, где также можно получить подробные консультации и сделать заказ.

Стильные сумки Louis Vuitton 2015-2016

Уже знакомая классическая сумка Sac Plat в проекте "Триумф монограммы" получила новый оригинальный и даже несколько креативный вид. Модель буквально продырявили насквозь, получив в результате ассиметричные вырезы на симметричной поверхности канвы Monogram. Это необычное решение нисколько не сказывается на функциональности благодаря вшитому внутрь фланелевому мешку, затягивающемуся шнурками.

Претерпела изменения и икона стиля – сумка Speedy 30. Теперь на лицевой поверхности контрастно выделяется огромный логотип LV с фирменной надписью. Интересно еще и то, что небольшие округлые ручки тоже отличаются цветом от общего оформления модели.

Рюкзак Fleece Pack, также разработанный для участия в проекте "Триумф монограммы", заметно выделяется на фоне остальных аксессуаров для людей, ведущих активный образ жизни. У него полностью отсутствуют острые углы, безупречно продумана эргономика и функциональность и, как яркое дополнение – биоморфность линий. Кстати, помимо оригинальной Канвы Monogram в пошиве модели использовалась натуральная овчина ярко-оранжевого цвета.

Классическая форма сумки Alma BB Noir никогда не наскучит почитательницам модного бренда. Тисненая лакированная кожа, округлые ручки, длинный ремень и фирменный навесной замочек от Louis Vuitton делают модель абсолютным лидером в ежедневном использовании.

Стильная и довольно необычная форма сумки Polka Dots Papillon Blanc непременно понравится девушкам, которые хотят всегда и везде быть в центре внимания. Несмотря на скромные размеры, в нее помещается все, что необходимо женщине на протяжении дня или вечеринки.

Клатч Twist PM Noir является не только одним из самых узнаваемых аксессуаров Дома, но и самым популярным. Оригинальный дизайн, регулируемый кожаный ремешок по центру цепочки, кожа Epi, поворотный замочек LV сделали модель одной из самых стильных и востребованных модницами.