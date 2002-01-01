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Самые стильные сумки Louis Vuitton

28 Окт, 2015

Сумки louis vuittonПоддерживать на протяжении более чем 150 лет популярность – дело непростое. Но не для Louis Vuitton, продукция которого занимает лидирующие позиции в мире моды по сей день. Модный Дом был популярен тогда, любим сейчас и гарантированно останется таким в будущем, потому что аналогов такого качества, стиля и мастерства просто не существует.

В каждом сезоне и во всех показах, в новых коллекциях и оригинальных новинках прослеживается элитарность и узнаваемость. И всемирно известные личности и знаменитости используют аксессуары LV для создания неповторимого, а порой сногсшибательного образа.

Секрет популярности

Вряд ли стоит упоминать безупречное качество каждого аксессуара, ведь для создания модной сумки или дорожного чемодана всегда используется только натуральная кожа (иногда очень редкая и экзотическая) и высококачественный текстиль (100%-й хлопок, бархат, атлас).

О том, что во всех изделиях прослеживается абсолютная симметричность, задумывались далеко не все поклонницы бренда. А ведь если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что с любой стороны и в каждом уголочке располагается равное количество идеально ровных линий с одинаковым количеством брендовых знаков и логотипов. Такое возможно только при одном условии – все женские сумки Луи Виттон изготавливаются вручную профессиональными мастерами из цельных кусков кожи.

Главным символом принадлежности к высокой моде являются фирменные знаки отличия – логотип LV (переплетенные инициалы), четырёхлистный цветок в круге и продолговатый ромб со звездой, у которой 4 острых конца.

И это все относится ко всем без исключения изделиям модного Дома во все времена. Что же касается самых стильных моделей в этом сезоне, то на них стоит остановиться подробнее. А увидеть их можно, посетив интернет магазин Louis Vuitton, где также можно получить подробные консультации и сделать заказ.

Стильные сумки Louis Vuitton 2015-2016

Уже знакомая классическая сумка Sac Plat в проекте "Триумф монограммы" получила новый оригинальный и даже несколько креативный вид. Модель буквально продырявили насквозь, получив в результате ассиметричные вырезы на симметричной поверхности канвы Monogram. Это необычное решение нисколько не сказывается на функциональности благодаря вшитому внутрь фланелевому мешку, затягивающемуся шнурками.

сумка Louis Vuitton Sac Plat

Претерпела изменения и икона стиля – сумка Speedy 30. Теперь на лицевой поверхности контрастно выделяется огромный логотип LV с фирменной надписью. Интересно еще и то, что небольшие округлые ручки тоже отличаются цветом от общего оформления модели.

Сумка Speedy 30 Louis Vuitton

Рюкзак Fleece Pack, также разработанный для участия в проекте "Триумф монограммы", заметно выделяется на фоне остальных аксессуаров для людей, ведущих активный образ жизни. У него полностью отсутствуют острые углы, безупречно продумана эргономика и функциональность и, как яркое дополнение – биоморфность линий. Кстати, помимо оригинальной Канвы Monogram в пошиве модели использовалась натуральная овчина ярко-оранжевого цвета.

Рюкзак Fleece Pack Louis Vuitton

Классическая форма сумки Alma BB Noir никогда не наскучит почитательницам модного бренда. Тисненая лакированная кожа, округлые ручки, длинный ремень и фирменный навесной замочек от Louis Vuitton делают модель абсолютным лидером в ежедневном использовании.

 Сумка Alma BB Noir Louis Vuitton

Стильная и довольно необычная форма сумки Polka Dots Papillon Blanc непременно понравится девушкам, которые хотят всегда и везде быть в центре внимания. Несмотря на скромные размеры, в нее помещается все, что необходимо женщине на протяжении дня или вечеринки.

Сумка Polka Dots Papillon Blanc Louis Vuitton

Клатч Twist PM Noir является не только одним из самых узнаваемых аксессуаров Дома, но и самым популярным. Оригинальный дизайн, регулируемый кожаный ремешок по центру цепочки, кожа Epi, поворотный замочек LV сделали модель одной из самых стильных и востребованных модницами.

Сумка Twist PM Noir Louis Vuitton
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