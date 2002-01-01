Тенденции вечернего МАКИЯЖА 2017: по стопам высокой моды

Недели моды, отгремевшие в культурных столицах мира, дали нам богатую пищу для размышлений. Почти все визажисты сделали эффект на глаза, добавив в праздничный образ хищные нотки и яркие полосы. Не дожидаясь следующего года, их идеи уже сегодня можно позаимствовать для грядущих вечеринок и корпоративов. Полные, властные, женственные брови как у Кейт Миддлтон или Кары Делевинь по-прежнему в тренде. Стиль Аристократические брови. Если природа одарила вас чуть скромнее, чем герцогиню Кембриджскую, можно сделать био-татуаж, перманентный макияж, пластику бровей или популярный сегодня микроблейдинг (штриховку красящим «скальпелем»). Может и на вашей улице после этого появится принц Уэльский?

Глаза кошки, хищные и роковые

Обведенные глаза от внутреннего уголка до внешнего края выглядят по-кошачьи дико и притягательно. Действовать нужно умело, поэтому при подготовке к важным мероприятиям стоит довериться профессионалу. Прицельная обводка визуально уменьшает глаза, но делает их выразительнее и соблазнительнее.

Стрелки как из Древнего Египта

Вдохновленные Клеопатрой, визажисты уже не первое дефиле набивают руку и чертят разнообразные стрелки. Тонюсенькие, толстые, длинные, короткие, прерывистые и разноцветные… Фантазия на тему обильного использования подводки не знает границ. На показе Fendi компания моделей во главе с Джиджи Хадид щеголяла разлетающимися стрелками и блестящими губами – два тренда в одном флаконе.

Полоски не только на одежде

Разноцветная полосатость на скулах и веках, в духе индейцев, – на острие модного макияжа. Чтобы линии были четкими, а не расплывчатыми, лучше использовать жидкие тени с плотной структурой. Боевой раскрас глаз самодостаточен, поэтому остальной make up тяготеет в скромности.

Губы в блестках

Драгоценный блеск на соблазнительных губах – еще одна дань шикарной эстетике «от кутюр». Если вы точно знаете, что на корпоративе вам не придется ни с кем целоваться – возьмите идею с блестками и стразами на вооружение.

Граффити на веках

Бренд Chanel на Неделе моды проповедовал утонченную эстетику, но вместе с тем окрасил веки моделей в принт – не то хищный, не то геометрический. Больше всего это напоминает кожу рептилии или поля школьной тетрадки, разрисованные в аккуратный ромбик. Поклонники марки тут же прозвали тренд «решетчатым смоки айс» или «эффектом граффити через трафарет». Удивительно, но при всей своей необычности и четкости линий, make up выглядит элегантно и женственно.

Как куколка

Тот же бренд Chanel, только в осенне-зимней коллекции 2016-2017, предложил превратить дам в элегантных куколок с пушистыми, обрезанными уголком ресничками. Выбеленные верхние веки и обилие подводки напоминают озорной и притягательный образ Лайзы Минелли в «Кабаре».

Металлический пигмент в уголках глаз

На показе Versace девушки покорили публику скромными и свежими образами. Их кожа будто светилась, зрачки сверками, а в уголках глаз элегантным штрихом был нанесем серебристый пигмент. Изящная деталь сделала обычный дневной макияж вечерним, нарядным и сияющим.

Красные тени – дань вампирским сагам

Тем, кто еще не успел остыть от «сумерек» и иных вампирских фэнтези, обязательно придется по душе макияж в красных тонах. Сама Кристен Стюарт (главная киношная подружка мифических кровососов), к слову, тоже является поклонницей тренда «red eyes» и даже участвует в промо-кампании Chanel с подобающим стилю макияжем.