Как выглядеть модно этой зимой?

Чтобы помочь современным девушкам чувствовать себя во всей красе модельеры и стилисты придумывают новые образы, задают модные тенденции. Красивая, стильная, модная, удобная одежда доставляет человеку радость, дает чувство удовлетворенности жизнью и придает уверенности в себе.

Как бы нам, модницам, не хотелось, но зима все же наступила и принесла с собой много вопросов: что теперь носить, прятать ли свои нарядные красивые платьица в шкаф и кутаться в шарфы, а красивые ножки прятать под брюки. Но ведь женственность никто не отменял! Поэтому можно одеть любимое платье, а сверху - так актуальную в сегодняшнее время меховую жилетку или полушубок. И еще один подарок модницам - к нам опять вернулись теплые, уютные, трикотажные платьица. Теперь уж точно не замерзнем!

Актуально в новом сезоне

Сезон осень - зима 2014-2015г принес нам еще одну модную вещь - водолазку и все ее вариации. Очень красиво и стильно смотрится платье-водолазка. В этом сезоне в моду вернулась и длина миди. Поэтому, внимательно посмотрим на себя в зеркало и выбираем подходящий силуэт: стройным женщинам подойдет обтягивающий, а дамам в теле - свободный. Также возвращается мода 60-х и на замену надоевшим кофточкам и свитерам приходят мини платья трапециевидной формы. Очень актуальна на таких платьях клетка и цветочный принт, но они могут быть и однотонными. А верхом стиля будут жокейские сапожки, надетые с таким платьем.

Одежда для офиса

Но есть категория женщина, которым нельзя на работу приходить в чем душа пожелает, а приходится придерживаться определённого дресс-кода. Для них есть и модный офисный стиль. А именно, платья-футляры из шерсти, которые нужно носить с однотонными плотными колготками. Вы спросите, где же взять денег, чтобы купить столько новинок и выглядеть на все сто? Такую модную и недорогую одежду можно заказать на китайских сайтах, благо, сейчас интернет нам может в этом помочь где бы мы не находились. Но, если разбираться с такими сайтами вам тяжело или просто на это нету времени, то есть очень удобный способ - использовать услуги сайтов посредников. А самый удобный такой сайт посредник – tao-town.ru. Всё что вам будет нужно - выбрать на китайском сайте понравившуюся вещь и заполнить простейшую форму заказа на tao-town.ru, или обратиться к менеджерам сайта. Стильная одежда, купленная в китайских магазинах, обойдется вам в несколько раз дешевле, и будет постоянно пополнять ваши шкафы.

Верхняя одежда

Еще одна модная тенденция этой зимы - пуховики. Дизайнеры предлагают нам пальто-кокон - это такой пуховик, который не имеет застёжек - в него запахиваешься, как в теплый плед. Есть пуховики, которые имитируют пальто. То есть они не простеганы, ткань гладкая и, в своем большинстве, с маленьким воротником из меха. Цветовая гамма пуховиков разнообразна, на любой вкус - это и яркие кислотные цвета и классические черно-белые. Пуховики могут быть и длинными в пол, и короткими куртками, и иметь актуальную длину миди. С поясами и без, с капюшонами и меховыми воротниками. Можно, кстати, купить отдельно контрастный кожаны ремешок и подчеркнуть им талию - очень выигрышно это смотрится на стройных девушках.

Не замерзнуть и выглядеть модно этой зимой можно очень просто и, главное, не дорого.