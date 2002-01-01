Как правильно выбрать туфли на высоком каблуке

Медики всего мира постоянно пугают любительниц высоких каблуков всяческими проблемами со здоровьем: развитием плоскостопия, появлением натоптышей и т.п. Но стремление быть стройной и привлекательной чаще всего превалирует над страхами, и женщины продолжают выбирать обувь на каблуках. Да и как обойтись без любимых туфелек, когда они являются частью образа? Ведь всем хочется быть роковой красоткой.

Если желание «всегда быть на высоте» велико, следует знать некоторые правила выбора удобных туфель на каблуке. Главными отличиями хорошей пары обуви являются правильно выверенный центр тяжести, идеальный вес, удобная фактура и округлость подошвы. Немаловажно, чтобы носы туфлей снизу закруглялись на нужном расстоянии от края.

Кстати, невозможно рассчитать универсальные параметры удобной обуви. Ведь все женщины разные: имеют разный вес рост, осанку, походку. Но всё же есть основные признаки, которым должны соответствовать удобные туфли.

Гладкость подошвы

Гладкие и скользкие материалы увидеть очень легко. Проведите подошвой по любой ровной поверхности и оцените, насколько она скользкая. Если чувствуете, что контакта с поверхностью практически нет, то подобные туфельки подходят лишь для фотосессии. Ходить в них просто опасно. Исключение составляют босоножки, которые имеют гибкий супинатор. Проверить это очень просто: возьмите туфлю, поставьте её на ровную поверхность, вставьте вовнутрь кулак и слегка надавите посредине между носком и каблуком. Если подошва хорошо проседает, скорее всего, даже, несмотря на гладкую поверхность, туфли не будут сильно скользить. В конце концов, если подозрительно скользкие босоножки очень понравились, после покупки отнесите их в сапожную мастерскую. Мастер приклеит к подошве резиновую накладку. Конечно, вид снизу обувь немного потеряет, но зато приобретёт устойчивость.

Вес

Хорошие туфли с массивным каблуком или танкеткой отличаются от некачественных, прежде всего, весом. Качественная обувь всегда имеет полую платформу или каблук. Поэтому она практически невесома. Перед покупкой проведите небольшой тест: прямо в магазине наденьте туфлю, немного вытяните вперёд прямую ногу и подержите секунд 10. Если вам стало тяжело, можно представить, каковы будут ощущения через 100 шагов. Ещё один способ проверки: сделайте в новых туфлях несколько шагов. Если при этом вы, образно, немного подтягиваете ноги вверх (походка как у цапли), это указывает на то, что туфли довольно увесистые.

Высота каблука

Если вы выбираете повседневную обувь, лучше остановиться на прочном утолщённом каблуке. Присмотритесь к моделям со скрытой платформой, которые визуально удлиняют ногу и увеличивают рост, а платформа компенсирует высоту каблука.

Размер

Решившись на покупку подходящей пары, ещё раз убедитесь, что туфли подходят по размеру, полноте, не жмут, не натирают и не врезаются в ногу. Не стесняйтесь долгой примерки в магазине. Помните, обувь из натуральной кожи имеет свойство растягиваться при носке. Поэтому, если примеряемые кожаные туфельки вам кажутся немного свободными, не торопитесь их приобретать, даже если кажется, что нужный размер подобран правильно. Попросите продавца принести вам ту же модель, но на размер меньше для сравнения.

Как правильно примерять обувь на высоком каблуке

Наденьте туфли и попытайтесь встать. Если вам свело икры, лучше отказаться от данной модели. Попробуйте нагнуться вперёд. Если вдруг появилось ощущение, что сейчас упадёте, тоже лучше снимайте. Скорее всего, туфли имеют неправильно закругленные носы. Попытайтесь расставить ноги на ширину плеч. Если щиколотки моментально заламываются вовнутрь, лучше померить другую модель. В таких туфлях вы легко можете повредить щиколотки. Пройдитесь по магазину. Нормальная ширина шага должна быть такова, что между впереди идущей пяткой и носком умещается, примерно, половина длины стопы. Если шажки получаются семенящие, значит, каблук слишком высок для вас.

Последнее: выбирая туфли на высоком каблуке, прежде всего, обращайте внимание на комфортность и лишь потом – на красоту. Ведь удобной обуви на прилавках магазинов намного меньше, чем красивой.