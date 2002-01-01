Аренда одежды в Екатеринбурге: всегда в тренде

Совместное потребление – редкий пример экономической модели, объединяющей альтруизм и получение материальной выгоды. Взаимодействие партнеров по аренде в 21 веке превратилось в актуальную нишу, названную sharing economy. По мнению журнала Time, экономика участия – одна из десяти идей, которым по силам изменить мир.

Подход, когда потребитель не приобретает нужную вещь, а арендует ее у частного лица, используется многими мировыми онлайн-площадками. В Екатеринбурге лидер в этой области – портал OneTwoRent. Он позволяет брать и сдавать в аренду одежду на самые разные случаи от детского утренника до свадьбы.

Купить или не купить

По знаменитому выражению классика, «в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда ...». Но как угнаться за быстротечными пристрастиями ветреной моды? В наше время сакраментальная фраза «нечего надеть» актуальна даже при заполненном гардеробе. Дорогая обновка, вызывавшая вчера бурный восторг, сегодня уже не радует глаз. К тому же, даже в роскошном наряде не принято появляться дважды.

Когда стоит предпочесть аренду одежды

Каждая девушка на свадьбе мечтает покрасоваться в эксклюзивной модели от признанного дизайнера. Смущает заоблачная цена? Аренда свадебного платья- это возможность затмить всех невест в ЗАГСе, изрядно сэкономив бюджет будущей семьи. Чтобы жених был под стать избраннице, выбирайте прокат мужских костюмов на портале OneTwoRent.

Вечеринка, юбилей, Новый год, выпускной, корпоратив – в жизни немало поводов, чтобы примерить элегантное вечернее платье и стать королевой бала. Если у вас, как у Золушки, нет знакомой феи, воспользуйтесь арендой платья в Екатеринбурге.

Народную мудрость о встрече по одежке еще никто не отменял. Продемонстрировать безупречный вкус на первом свидании поможет аренда женской одежды.

Преимущества аренды одежды на портале OneTwoRent

Сообщество партнеров взаимовыгодно для всех участников. Удобство сервиса заключается в том, что вы выступаете в роли потребителя и арендодателя одновременно. Сдавайте в прокат неиспользуемые вещи и арендуйте нужные предметы гардероба. Экономьте время на утомительные походы по магазинам и до 90 % реальной стоимости одежды и аксессуаров.

Плюсы OneTwoRent очевидны: