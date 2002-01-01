Сумка – очень важный элемент образа любой модницы. Именно поэтому, к выбору модной сумки нужно отнестись как можно серьезнее. Пожалуй, самое важное в сумке – это оригинальность и практичность. Иногда, правильно подобранная сумка подчеркнет вашу изысканность и ваш индивидуальный стиль. Сегодня, мы расскажем вам о том, какие сумки актуальны в этом сезоне. В прошлом сезоне на пике популярности были мягкие сумочки из натуральной кожи. Большинство моделей сумочек сезона осень-зима 2014/2015 утратили мягкость и пластичность. На смену натуральной коже пришли сумочки из меха, из кожи рептилий.

На пике популярности находятся необычные, яркие сумочки. Актуальный размер сумочек сезона осень-зима 2014/2015 – средние, вместительные сумочки. Сегодня, большинство известных дизайнеров отдают предпочтение комфорту и практичности. Ведь главное в выборе сумочки не только бренд и шик, но и качество и высокая степень комфорта.

Итак, самые модные сумки сезона осень-зима 2014/2015: