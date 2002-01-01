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Модные сумки сезона осень-зима 2014/2015
10 Сен, 2014
Сумка – очень важный элемент образа любой модницы. Именно поэтому, к выбору модной сумки нужно отнестись как можно серьезнее. Пожалуй, самое важное в сумке – это оригинальность и практичность. Иногда, правильно подобранная сумка подчеркнет вашу изысканность и ваш индивидуальный стиль. Сегодня, мы расскажем вам о том, какие сумки актуальны в этом сезоне. В прошлом сезоне на пике популярности были мягкие сумочки из натуральной кожи. Большинство моделей сумочек сезона осень-зима 2014/2015 утратили мягкость и пластичность. На смену натуральной коже пришли сумочки из меха, из кожи рептилий.
На пике популярности находятся необычные, яркие сумочки. Актуальный размер сумочек сезона осень-зима 2014/2015 – средние, вместительные сумочки. Сегодня, большинство известных дизайнеров отдают предпочтение комфорту и практичности. Ведь главное в выборе сумочки не только бренд и шик, но и качество и высокая степень комфорта.
Итак, самые модные сумки сезона осень-зима 2014/2015:
- Сумочки с короткими ручками. Большинство дизайнеров отдают предпочтение небольшим сумочкам с короткими ручками. Обратите внимание на то, что большинство стилистов рекомендуют носить сумку в руках, а не на плече и тем более не через плечо. Сумочка с короткими ручками выгодно подчеркивает ваш образ, делает ваш стиль более утонченным и завершенным.
- Сумочка из кожи рептилии. Сумки из кожи рептилии смотрятся очень актуально и богато. На пике популярности сумки из натуральной кожи и лакированные сумочки.
- Сумочки ярких цветов. Кто сказал о том, что яркая сумка актуальна только на вечеринках и дружеских встречах? Дизайнеры решили развеять стереотипы и уделили внимание цветовой гамме сумочек. Самые модные сумочки сезона осень-зима 2014 – яркие и оригинальные.
- Сумочки необычной формы. Модная сумочка может быть, практически, любой формы. Чем больше дополнительных деталей – тем лучше.
- Сумочки из меха. Данная модель сумочек популярна на протяжении нескольких лет и пока не собирается сдавать своих позиций. Сумочка из меха идеально подходит к вечерним нарядам.
- Сумка-портфель или сумка-саквояж. Безусловно, дизайнеры не забыли про деловых дам и уделили особе внимание большим и вместительным сумкам. Модная сумочка-саквояж может напоминать, как детский ранец, так и вместительную дорожную сумку.
- Изысканные клатчи с лямками. Клатч – одна из самых модных моделей сумочек сезона осень-зима 2014/2015. На пике популярности – роскошные и изысканные клатчи.
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