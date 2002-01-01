Что представляет собой твердый шампунь

Визуально такой шампунь напоминает кусочек обычного мыла. Он имеет округлую форму, идеально ровную поверхность и приятный аромат. Цвет шампуня может быть самым разнообразным. В некоторых кусочках хорошо различимы контрастные по оттенку включения – доказательство натурального состава. Действующим реагентом твердого шампуня является кокосульфат. Все остальные ингредиенты варьируют в зависимости от целевого предназначения средства – оздоровление волос, придание им блеска, объема и т. д. Шампунь имеет полностью безводную формулу, что позволяет ему отлично сохраняться в процессе эксплуатации. Срок хранения средство имеет небольшой – не дольше года.

Как правильно использовать косметическое средство

Любой твердый шампунь из ассортимента компании Meela Meelo имеет концентрированный натуральный состав. За счет чего продукты обладают рядом преимуществ перед стандартными жидкими составами:

экономичность расхода;

гарантированная эффективность;

абсолютная безопасность для здоровья.

Один брусочек твердого шампуня по длительности использования успешно заменяет две бутылки (по 200 мл) его жидкого аналога. Положительный эффект от применения средства наступает уже через 10-12 дней. Помимо решения конкретной проблемы, натуральные твердые шампуни оказывают на волосы общеоздоровительное воздействие. Природные ингредиенты обеспечивают полноценное питание волос и клеток головы, а твердые частички в составе осуществляют качественную механическую очистку.