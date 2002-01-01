Оливковое масло для волос

Оливковое масло – это удивительный продукт, о пользе которого знает практически каждый. Его используют не только в кулинарии, но и в косметологии. Это обусловлено богатым полезными веществами составом. Женщины по всему миру активно применяют это масло в уходе за кожей, а также оно благотворно влияет на состояние волос.

Олива – это уникальное растение, которое в своих плодах содержит большое количество жирных кислот, витаминов и фосфолипидов. Именно они обеспечивают положительный эффект от использования продукта. Масло обязательно должно быть высокого качества и только холодного отжима, так как от этого зависит конечный результат и состояние здоровья волос в целом.

Полезные свойства оливкового масла

Удивительно, но косметологи утверждают, что оливковое масло идеально подходит для любого типа волос или кожи. Оно действует следующим образом:

регенерация поврежденных волос, которая происходит по причине наличия в составе насыщенных жирных кислот. Проникая внутрь, масло активно восстанавливает структуру посеченных кончиков волос;

укрепление волосяных луковиц, препятствующее патологическому их выпадению; – усиленное питание волос, которое стимулирует их ускоренный рост;

профилактика возникновения седины благодаря большому количеству железа;

защита волос от негативного влияния внешних факторов (высокие температуры, ультрафиолетовые лучи, низкое качество воды);

увлажнение кожи головы, лечение от перхоти или других дерматологических проблем;

улучшение внешнего вида волос, обеспечение естественного блеска, мягкости и шелковистости.

Использование оливкового масла для волос

Очень часто масло оливы используют в качестве базового компонента для приготовления лечебных масок. На самом деле его можно применять и как самостоятельное весьма эффективное средство. В целом оливковое масло отлично сочетается с различными эфирами, настоями растений, медом, соком лимона, кофе, коньяком или яичным желтком. Исходя от потребностей и состояния волос, можно смешивать несколько компонентов и чередовать их между собой.

В целом проводить процедуру достаточно легко. На подготовительном этапе следует немного разогреть оливковое масло до комфортной температуры (37 градусов), это обеспечит более глубокое его проникновение. Наносить готовую маску нужно на сухие волосы, начиная от прикорневой зоны. Для равномерного распределения масла можно использовать гребешок. Затем следует тщательно замотать волосы в полотенце, предварительно надев полиэтиленовую шапочку. Длительность процедуры должна составлять не менее 30 минут. Смывают маску обычным шампунем до полного очищения. Также можно нанести любимый кондиционер или ополаскиватель. Проводить процедуру следует 1 раз в неделю в качестве ухода или 2 при необходимости лечения.

Среди множества современных средств для волос женщины все чаще выбирают обычное оливковое масло, ведь оно не только обеспечивает прекрасный внешний вид, но и заботится о здоровье. Более того, его использование не имеет противопоказаний и побочных эффектов.