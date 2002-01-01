7 технологий красоты. Как стать еще привлекательней в Новом году

Каждой девушке хочется быть красивой, особенно на Новый год. К счастью, современные тенденции красоты весьма демократичные – они уже не требуют изменять себя пластическими операциями и проводить серьезные вмешательства. Популярность приобретают неинвазивные процедуры и мезотерапия, а также похудение аппаратными средствами. Активно используются радиоволны и лазер, что позволяет сделать процедуры еще более эффективными и безопасными. Специально для вас мы собрали список из самых популярных процедур, с которыми вы в Новом году будете выглядеть просто обворожительно.

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Антицеллюлитный массаж

Избавление от целлюлита – это очень сложный процесс, и зачастую в домашних условиях его осуществить попросту нереально. К счастью, устранить целлюлит можно в косметологии, при помощи антицеллюлитного массажа. По ссылке вы сможете узнать самые актуальные цены на эту процедуру, а также подробнее прочитать, как именно делается ручной или аппаратный массаж и какое действие на организм он оказывает.

Аппаратная косметология

В ведении аппаратной косметологии находится огромное количество омолаживающих процедур, а также манипуляций, позволяющих похудеть без лишних усилий. Вмешательства в аппаратной косметологии минимально инвазивны – они осуществляются при помощи радиоволн, света, лазеров и других аппаратных средств. При этом все манипуляции очень эффективны и не требуют долгого восстановления после процедур. О том, на что способна аппаратная косметология, вы можете узнать на нашем портале Biokrasota.ru, и на нашем же сайте находятся актуальные цены на различные процедуры. Правильно подобранный комплекс аппаратных процедур позволит вам выглядеть в Новом году просто сногсшибательно.

Мезотерапия

Мезотерапия позволяет омолодить кожу за счет введения в нее различных коктейлей, содержащих витамины, гиалуроновую кислоту и другие активные вещества. В итоге этот коктейль насыщает кожу необходимой влагой и полезными веществами, из-за чего улучшается ее цвет и происходит разглаживание морщин. С помощью мезотерапии можно заметно омолодить тело и лицо, и в целом улучшить его внешний вид. Мезотерапия делается как вручную, так и аппаратно, практически без проколов кожи, что делает ее весьма современным малоинвазивным методом омоложения. Особенно она хороша тем, что борется не с самими признаками старения, а скорее с их причинами.

Пилинг

Пилинг – это очень популярная процедура, позволяющая удалить с кожи отмершие клетки. Конечно, сделать пилинг можно и дома, однако в салоне его проведут максимально профессионально и безопасно. Пилинг считается классической процедурой, которую для поддержания красоты необходимо выполнять регулярно. Сегодня пилинг тоже делают не только вручную, но и аппаратно, при помощи лазера, ультразвука и других средств. Это позволяет проводить его максимально аккуратно, не повреждая лицо.