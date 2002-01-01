

Модный маникюр летом 2014 года 21 Апр, 2014

Модный маникюр летнего сезона готов порадовать наших женщин разнообразием оттенков, простотой исполнения. Он стал симбиозом последних модных тенденций. В новом летнем сезоне особенно стоит обратить внимание на форму ногтей, которая может быть совершенно разной. Летний стиль позволяет иметь ногти разной длины и различной формы. Какие основные виды маникюра будут в моде летом 2014 года? Особого внимания этим летом заслуживает полоска на ногтях. Она может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Очень красиво смотрится сочетание чёрно - белых полосок на ногтях, эффектно гармонирующих с нарядом в тех же оттенках. В моде окажется боковой французский маникюр. При таком окрашивании ногтей лак определённого оттенка наносится на всю пластину, а вот на боковую сторону уже окрашенной ногтевой пластины наносится лак другого оттенка в виде неширокой полоски. Такой маникюр смотрится очень интересно и нестандартно. Модный мир летнего маникюра приветствует цветной маникюр. Это классический французский маникюр, для получения которого используются лаки разных оттенков. Модно и оригинально будет выглядеть летом 2014 года маникюр под названием - Рыбная сеть. На окрашенные ногти одного оттенка наносится рисунок в виде сетки другого цвета. Сетчатый рисунок можно нанести при помощи тонкой специальной кисточки, а можно просто приклеить. Невероятно привлекательно и симпатично будет смотреться двухцветный маникюр летом. Здесь следует воспользоваться лаками двух оттенков. Причём, лак одного цвета можно нанести на четыре ногтевые пластины пальцев одной руки, а ноготь пятого пальца окрасить в другой оттенок. Самое главное в данном окрашивании - это правильный подбор оттенков. Лето 2014 будет приветствовать лунный или перевёрнутый французский маникюр. Этот вид маникюра создаётся при помощи двух тонов лака с применением полумесяца у самого основания пластины ногтя. Нюдовый маникюр не сдаст своих лидирующих позиций и этим летом. Он получил широкое применение на Неделях моды в самом Нью - Йорке. Этим летом очень модными будут ногти, окрашенные в яркие насыщенные цвета. Самыми востребованными и модными окажутся оттенки синего, бирюзового, оранжевого, красного, чёрного, коричневого. Заманчиво и ярко будут выглядеть ногти, выделяющиеся рисунками в виде глаз, цветов, либо абстрактных изображений. В моде ногти с изображением как дерзких рисунков, так и более нежных. Цветовая палитра модных лаков охватывает огромный спектр всевозможных оттенков. Лето - сезон, приветствующий, как очень яркие и сочные оттенки, так и более приглушённые, спокойные. версия для печати Читайте также в разделе Косметология: 7 технологий красоты. Как стать еще привлекательней в Новом году

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