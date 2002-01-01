Цветочный этикет. Как преподносить цветы

Умению правильно дарить букет цветов тоже необходимо учиться. Несмотря на то что в России пока не сильно развит цветочный этикет, подарки все равно необходимо преподносить правильно. Не только сама композиция, но и манера, с которой вы ее подарили, имеет большое значение, так как выражает ваше отношение к получателю. В этой статье мы рассмотрим основные тонкости, которые помогут вам всегда быть на высоте при вручении подарка.

Основы цветочного этикета

Подарок для каждого получателя нужно выбирать, основываясь на вкусах, возрасте, поле и социальном статусе человека, которому планируете сделать сюрприз. Также необходимо учитывать личные вкусы получателя.

При выборе нужно понимать назначение букета – не каждое растение «универсально» и подходит к любому поводу. К примеру, букет на день рождения не подойдет для свидания и наоборот.

Кому какие цветы дарить?

Детям принято дарить композиции из маленьких и нежных растений в теплых и ярких тонах. Можно дополнить подарком: игрушкой, конфетой или книгой. Взрослым, наоборот, преподносят высокие цветы или объемные пышные композиции. Девушкам дарят букеты различных оттенков.

Наиболее популярные:

розы

герберы

гвоздики

В зависимости от того, насколько близки даритель и получатель, выбирают цвет: от насыщенных красных до нейтральных. Дарить орхидеи принято не молодым девушкам, а зрелым женщинам в знак уважения, благодарности. Зрелым дамам также принято преподносить лилии и хризантемы в сдержанных тонах.

Мужчинам дарят композиции со строгими линейными очертаниями. Не уместны объемные насыщенные букеты. Сами цветы должны быть на длинной ножке и иметь крупный бутон. Подарок не украшают бантами, лентами, бусинами.

При выборе букета для больного можно опираться на предпочтения получателя. Однако важно выбирать растения, не имеющие резкого насыщенного запаха, чтобы не причинять дискомфорт. Что касается формы, лучше не покупать объемные композиции, чтобы они не занимали много места.

Как дарить?

В момент вручения растения должны находиться бутонами вверх. Держать подарок нужно в левой руке (правая должна быть свободна для рукопожатий). Вручать цветы необходимо, сопровождая процесс пожеланиями, а в конце принято поклониться. Приходя в гости, цветочный подарок отдают хозяйке, за исключением случаев дня рождения (тогда преподносят виновнику торжества).

Если молодой человек приходит в гости впервые, ему необходимо позаботиться о цветах не только для хозяйки дома, но и для ее дочки. При вручении букета любимой можно сопроводить процесс коротким поцелуем в щеку.