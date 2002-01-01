Что символизирует букет тюльпанов?

Тюльпаны – нежные весенние цветы, которые символизируют невинность, нежность, целомудрие. Еще с давних времен растения использовали для признания в любви, выражения искренних и сильных чувств.

История тюльпанов и легенды об их появлении

Согласно одной грустной легенде, много веков назад персидский царь сильно полюбил невероятно прекрасную девушку. Он собирался жениться на ней, но враги его обманули, сказав, что возлюбленная погибла. Правитель сошел с ума от горя и спрыгнул с самой высокой скалы. Из его крови выросли цветы завораживающей красоты – тюльпаны, которые и по сей день символизируют неудержимую любовь.

В Европе цветок появился в середине XVI века. Считается, что родиной растения является Голландия, но это не так. Просто именно в этой стране по достоинству впервые оценили его красоту – луковицы продавались за огромные деньги. К примеру, 3-4 луковицы можно было обменять на большой дом. Те, у кого были необычные сорта, становились самыми богатыми людьми страны.

В те времена символика растения не имела ничего общего с чувствами и целомудрием. Цветы тюльпаны были символом богатства, благополучия и роскоши.

Как выбрать цвет тюльпанов? Символика

Разные цвета тюльпанов имеют разные значения. На языке цветов можно выразить практически любые чувства: от безумной и пылкой любви до извинений и желания помириться.

К примеру, белые бутоны расскажут о вашем трепетном отношении, нежных чувствах, которые вы испытываете к получателю. Этот цвет несет в себе искренние пожелания счастья.

Желтые бутоны – символ:

счастья;

радостных переживаний;

наслаждения.

С другой стороны, они означают финансовое благополучие и достаток. Такой букет тюльпанов обычно принято дарить друзьям и знакомым, по желанию – родственникам.

Красные растения означают пылкую страсть и вечную любовь. Их уместно дарить второй половинке, а также на первом или любом другом свидании, если начинают зарождаться чувства.

Розовые тюльпаны ассоциируются с молодостью, творчеством, энергией, а также с грацией и нежностью.

Сиреневые бутоны олицетворяют верность, душевное тепло. Преподносят друзьям, коллегам. Можно дарить в знак признания успешности и талантливости получателя.

Часто букеты дарят с нераскрытыми бутонами – это символизирует начало отношений. Такие цветы уместно дарить любимым, а также близким родственникам: мамам, бабушкам, сестрам, тетям.