Как сделать первое свидание незабываемым?

В вашей жизни наступил счастливый момент – вы встретили мужчину своей мечты. Именно такого, о каком мечтали всю свою жизнь. Теперь, испытывая ощущение растущей симпатии, волнения и тревоги, вы собираетесь на свое первое свидание. Как же следует вести себя на первом свидании, что бы не только не разочароваться друг в друге, а, напротив, дать шанс для долгих и прекрасных отношений. Ведь это в своем роде экзамен для двоих, у которого нет возможности пересдачи.

Будьте сама собой. Окрыленные желанием произвести впечатление на молодого человека, девушки на первом же свидании допускают массу ошибок. Прежде всего, помните, что первое свидание – это логическое продолжение вашего знакомства. Ведите себя на нем так же, как и при первой встрече. Ведь именно такая вы запомнилась, и понравилась своему парню: тихая или спокойная, или, напротив, женщина – оркестр. В противном случае мужчина не обратил бы на вас внимание. Оставайтесь собой. Ведь именно естественное поведение и искренность ваших чувств станут основой длительных отношений.

Такой позиции следует придерживаться во всем: и в поведении, при выборе наряда и аксессуаров, прически и макияжа. Это совсем не означает, что на своем первом свидании вы должны выглядеть обыденно. Ваша прическа, одежда и обувь должны быть нарядными, изысканными и удобными, а макияж - легким и естественным. Выбранный вами стиль должен полностью отвечать тому месту, куда вы решили отправиться на свое первое свидание. Но выглядеть вы должны натурально. В противном случае свидание превратится в пытку для вас, а мужчину неприятно удивит, или, вовсе, отпугнет.

Будьте спокойны. Безусловно, первое свидание всегда волнительно. Причем волнуются в его преддверии и женщины, и мужчины. Пусть даже природа переживаний у них отличается, лишние волнения непременно скажутся как на внешности, так и на поведении. А этого допускать никак нельзя. Ведь и те, и другие готовятся, переживают и хотят понравиться друг другу. Поэтому, второе правило: будьте спокойны, и ничего не бойтесь.

Лучше заранее продумать тактику поведения и темы для разговоров. Это не только добавит вам уверенности в себе, позволит лучше узнать друг друга и приятно провести время, но и позволит избежать неприятных моментов. На первом свидании не следует обсуждать своих бывших партнеров, финансовые вопросы и вопросы своего состояния, вопросы здоровья, а так же ваши планы на будущее, ведь вы едва ли знаете друг друга. Лучше избежать дискуссий, в которых у вас могут быть расхожие точки зрения, например, о религии, политике, деньгах и сексе.

Будьте доброжелательны и адекватны. Первое свидание – это прекрасная возможность ближе познакомиться друг с другом. Не упускайте такую возможность, и если в процессе диалога вы в чем-то не согласны со своим собеседником, не спешите доказывать ему обратное. Будьте взаимно вежливы и выслушайте до конца. Это совсем не означает, что вы не имеете права на свое мнение. Просто вежливо дослушайте и обязательно выскажите свою точку зрения. Ваш партнер непременно должен знать ваше мнение, а не думать, что вы просто пытаетесь подыграть ему.

Обязательно ищите общие темы для разговоров, например о понравившихся книгах или фильмах. Делитесь впечатлениями о событиях, подробности которых знакомы вам обоим. Разговор должен проходить естественно и непринужденно, и быть интересен всем. Главное, когда собеседник вам рассказывает что-то увлекательное, не пытайтесь постоянно поддакивать или перебивать его. Современные женщины не умеют слушать. А для мужской половины очень важно быть услышанным и понятым. С вами должно быть легко и комфортно. Станьте для него внимательным и интересным собеседником, и мужчина по достоинству оценит вас.

Пусть вас не смущают моменты, когда беседа прерывается и вам обоим нечего сказать. Не пытайтесь заполнить паузу. Возможно вашему собеседнику тишина даже на руку, и он просто хочет полюбоваться вами. Ведь мужчина влюбился в вас, а не в то, что вы говорили.

Уважайте друг друга. Отправляясь на первое свидание, вы должны четко осознавать, что это не только шанс понять насколько вы интересны друг другу, и есть ли у вас перспектива для дальнейших отношений. Это тот самый момент, когда вы можете сформировать у мужчины правильное и уважительное отношение к себе. Мужчина должен не просто заинтересоваться вами, как интересной и привлекательной спутницей. Вы должны заставить его думать о себе и уважать.

А потому не пытайтесь подыграть мужчине при выборе места для первого свидания. Оставьте за ним право выбора. Ваш парень прекрасно справится с этой задачей, выбрав место, удобное для вас обоих. Вопреки существующему мнению, что женщина может себе позволить опаздывать на свидание, это не всегда так. Если вы надеетесь на более серьезные отношения, заявите о себе, как о серьезной и пунктуальной девушке, и не опаздывайте.

Не затягивайте свидание. Первое свидание должно быть интересным, но не долгим и утомительным. Поэтому, постарайтесь его закончить первой, поблагодарив мужчину за удавшийся вечер и тепло улыбнувшись. Ваш собеседник будет от вас в восторге.