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Ребенок хочет квест на день рождения? Разбираемся какие квесты бывают.

05 Июл, 2018

Сегодня среди детей стало очень популярным слово “квест”, каждый второй ребенок хочет отметить свой день рождения в таком формате. В этой статье мы расскажем какие варианты детских квестов есть в Екатеринбурге, чем они отличаются друг от друга и во сколько обойдется такой праздник для родителей.

 

Квест-комнаты

Квест-комнаты 

Квест-комната - это специально оборудованная локация, в которой проходит игра. Она состоит из нескольких помещений, декорированных под выбранную легенду. Например, это может быть: космическая станция, средневековый замок, пиратский корабль, древняя пирамида, супергеройский штаб и др. Сегодня в Екатеринбурге существует больше 20 квестов для детей, в которых можно отметить день рождения.

Нахождение внутри такого квеста можно сравнить с фильмом, который вдруг стал реальностью. Эффект погружения усиливают световые и звуковые эффекты, которые срабатывают по ходу сюжета. Сам квест представляет собой последовательное решение загадок. При этом используются современные технологии - здесь много электронных модулей и механизмов: тайники открывающиеся от звука или прикосновения, потайные двери, движущиеся стены и многое другое. Все эти ноу-хау приводят детей в дикий восторг. Поэтому каждый ребенок, который побывал в таком квесте захочет повторить это приключение и не раз.

Из особенностей стоит отметить ограничение по количеству участников. Среднее ограничение составляет 6 детей, а самые большие квесты Екатеринбурга вмещают максимум 10 участников. При этом если дети младше 12 лет - им потребуется сопровождение взрослого или аниматора со стороны организаторов. После игры можно арендовать чайную комнату для проведения праздничного застолья. Цены в квест-комнатах зависят от дня недели, времени игры и количества человек в команде. Так, например, квест на 6 детей с аниматором и час аренды чайной комнаты в выходной день обойдутся, примерно от 4000 до 6000 р. (без учета стоимости еды и напитков).

Выездные квесты

Выездные квесты

Альтернативой квест-комнате является выездной квест. Этот формат подойдет тем, кто празднует день рождения, например, за городом или привязан к определенной площадке. Плюс выездного квеста в том, что в нем может принимать участие большое количество детей - до 25 человек. Здесь нет захватывающих интерьеров, как в квест-комнате - их роль выполняет текущая обстановка. Зато присутствуют актеры-аниматоры в костюмах, которые вовлекают детей в игру и ведут сюжет. Реквизит используется тоже непростой. В зависимости от сюжета используются различные механизмы, физические свойства предметов, химические реакции, например, проявление невидимых шифров, ультрафиолет, устройства прослушки, чемоданчики с бомбами и многое другое. В подвижных версиях, например, в сюжете с зомби-апокалипсисом, используется оборудование для лазертага. Выбор подобных развлечений на рынке огромный. Заказ выездного квеста обойдется родителям, примерно, в 9 000 р.

Домашние квесты

Домашние квесты

Самый бюджетным вариантом проведения праздника является домашний квест по готовому сценарию. Если в двух первых вариантах ваше участие сводится к минимуму (доставить детей до места проведения праздника и передать их в руки организаторов), то здесь вам предстоит полноценно участвовать в подготовке игры. В среднем подготовка занимает не больше 1 часа. При этом не придется ничего выдумывать - легенду и все задания можно взять из готового сценария и распечатать на обычном принтере. Участвовать в прохождении вам тоже не нужно, разве что, давать наводящие подсказки, если это потребуется.

Механика домашнего квеста предельно простая - это последовательный поиск подсказок, спрятанных в разных уголках квартиры, дома или двора. Каждая найденная подсказка представляет собой задание, решив которое дети узнают место, где спрятана следующая подсказка. Как правило, в последнем загаданном месте именинник находит подарок или все дети находят “сладкий приз”. Количество участников может быть любым, но комфортнее играть небольшой командой до 5 человек. Иногда в таком квесте встречаются интерактивные задания, которые, при желании, можно изготовить из подручных средств. Например, разморозить подсказку изо льда в морозилке - такие задания сделаю квест еще увлекательнее. Стоимость сценариев домашних квестов варьируется от 200 до 500 р.

Подводя итог

Квест - это увлекательное интерактивное развлечение, которое украсит любой детский праздник, увлечет детей и освободит, хоть и ненадолго, родителей. При этом бюджет такого развлечения сопоставим с походом в лазертаг или батутный парк, а разнообразных сюжетов квестов хватит ни на один детский праздник.

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