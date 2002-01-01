Воспитать принцессу: польза и вред такого решения

С какой ошибкой чаще всего сталкиваются современные мамы, воспитывающие девочек? Каждая хочет видеть свое чадо принцессой, нежной, трогательной, милой и привлекательной. Однако мамы забывают рассмотреть вторую сторону медали: принцессы вырастают абсолютно не подготовленными к взрослой жизни, имеют раздутую самооценку и высокое самомнение, которое часто оказывается не подтвержденным личными качествами, умениями или способностями.

Во взрослом возрасте это приводит к проблемам с построением здоровых отношений и в общении с окружающими, инфантильности и служит помехой в достижении профессиональных и личных успехов. Розовые мечты, которыми часто излишне сдабривают жизнь маленьких девочек, заведомо приводят их не туда.

Чтобы не допустить этой «популярной» ошибки, важно с самого раннего возраста уделять дочери достаточно правильного внимания, контролировать, что она читает, смотрит, какие наряды любит и в какие игры играет. В том числе компьютерные. В последнем вам поможет http://devochki-pripevochki.ru/.

Как помочь девочке вырабатывать полезные качества?

Любовь к труду, умение заботиться о других, доброта и чуткость не вырабатываются сами собой. Мамам «принцесс» стоит уделить особое внимание развитию именно этих аспектов в воспитании.

В возрасте 1–3 лет необходимо помочь ребенку формировать умение ладить с окружающими, бережно относиться к животным и окружающему миру. Кроме того, маленькая леди в этом возрасте не прочь «помочь» маме, используя игрушечный совок с веником, стиральную машину или готовя обед на своей кухне.

3–5 лет – подходящий возраст для того, чтобы начинать знакомить девочку с кухонными делами, уборкой. В качестве личных зон ответственности можно доверить ребенку заправлять постель, собирать игрушки и аккуратно прибирать на место свои вещи. Девочки в этом в возрасте с удовольствием помогают маме на кухне с приготовлением обеда. Вместе замесить тесто для пиццы, разложить ингредиенты, приготовить салат или десерт – такие занятия не только воспитывают ребенка правильно, но и сближают маму и дочь.

В 7–10 лет девочку можно попросить погладить свою блузку в школу, разогреть обед, помыть посуду или навести порядок в комнате. Как правило, с этими задачами большинство юных леди справляется к этому возрасту отлично. Мягко, деликатно и ненавязчиво необходимо приучить девочку к мысли, что она отвечает за определенные действия в доме. Это развивает не только полезные бытовые навыки, но и ответственность перед собой и другими членами семьи.

Какие компьютерные игры выбрать для девочки?

Подборка игр должна помогать девочке вырабатывать лучшие качества для взрослой жизни, такие как воспитанность, женственность, самоорганизованность и ориентированность на результат. И все это в мягкой ненавязчивой форме.

Игра «Готовим торт ко дню рождения» деликатно позволяет девочке приобщиться к делам на кухне. Соединяя различные ингредиенты, будущая хозяюшка учится взбивать тесто миксером и готовить вкуснейший крем, соединяя полученные ингредиенты в сложносочиненный торт. Интерес к кулинарии, хозяйственность и желание помочь маме на кухне – вот что развивается в результате прохождения этой игры.

«Строительство замка с Эльзой» – в этой игре девочка дошкольного или младшего школьного возраста сможет построить настоящий замок вместе с любимой героиней «Холодного сердца». Построив дворец, юная леди сможет декорировать и обустроить его оптимальным на собственный взгляд образом. Кроме того, эта игра позволяет развивать скорость реакции и сформировать чувство прекрасного.

Игра «Генеральная уборка с мамой» развивает хозяйственность, умение видеть порядок и обустраивать дом по своему вкусу. Пропылесосить, собрать мусор в комнате, протереть пыль, выбрать подходящий диван и цветок для комнаты – все это можно сделать в рамках выбранной игры.

Развивать мелкую моторику и способности к рисованию помогают такие игры, как «Рисовалки огнем» и «Рисовалки песком». Чуткость и готовность заботиться о братьях наших меньших вырабатывают «Больница для животных», «Приют для животных и «Мыть животных».