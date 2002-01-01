Самые модные новогодние костюмы для взрослых

Самая бессонная и веселая ночь года уже не за горами. Не успеем оглянуться, как наступит Новый 2016 год, и встретить его нужно во всеоружии!

Самый главный вопрос о том, в чем встретить Новый год, мучает женщин уже сейчас, а через пару недель может и вовсе лишить сна. Хочется ведь не просто быть красивой, а неотразимой, заметной, яркой, стильной, неповторимой. Когда еще представится такая возможность, как не в новогоднюю ночь? Да и мужчины не должны отставать от своих дам, в особенности, если планируется настоящий бал-маскарад или костюмированная вечеринка.

Но что предпочесть, чтобы затмить всех? Как выделиться из общей массы? Какой костюм подобрать? Какие вообще есть варианты? И сколько все это будет стоить?

На все эти вопросы можно найти ответы в интернет-магазине InCostume.ru, просто посмотрев каталог и выбрав подходящий образ, или после общения с профессиональными консультантами. А пока мы хотим предложить вашему вниманию несколько идей для создания образов и небольшую подборку самых модных и популярных костюмов на Новый год из ассортимента магазина.

Самый главный совет для тех, кто ищет новогодние костюмы для взрослых – подбирайте образ с учетом вашего характера и специфики мероприятия, потому что только так можно быть уверенными в том, что вам будет комфортно, приятно и радостно. И второй момент – наряд обязательно должен быть удобным, качественным и подобранным по размеру (это для тех, кто сегодня сел на диету в надежде, что втиснется в понравившееся платье на размер, а то и два меньше).

Лучшие идеи для новогоднего образа

Для скромниц и начальниц

Идеальным вариантом станет наряд, который скрывает большую часть тела и при этом смотрится ярко, красиво, стильно и впечатляюще. Вы можете стать, к примеру, женой падишаха, Золушкой, принцессой, волшебницей, феей, Красной Шапочкой… Да кем угодно, даже Королевой. Но помните, какую роль вы себе выберете, так к вам и будут относиться на празднике. Главное, не сфальшивить и не стушеваться.

(Жена падишаха – максимально закрытый костюм, состоящий из платья, корсета и оригинального головного убора)

(Шейх – ряса, халат, платок с чалмой)

Для мудрых и красивых

Исторические персонажи – ваш конек! Вы можете перевоплотиться в царицу Клеопатру, римскую госпожу, княгиню Ярославну, древнюю гречанку, индийскую царевну, и любой из этих нарядов поможет подчеркнуть вашу красоту и незаурядный ум.

(Клеопатра – длинное платье золотистого цвета и накидка из органзы. Дополнительно можно подобрать парик)

(Молодой фараон – туника, пояс, воротник, манжеты, украшение на шею. Дополнительно можно приобрести грим)

Для смелых и игривых

Вам могут подойти костюмы животных и насекомых, например, черная пантера или мышка-хохотушка. Они всегда остаются выигрышным вариантом, тем более, что можно выбирать самые разнообразные варианты одного и того же образа. Тот же кролик, к слову, может быть в белом комбинезоне или соблазнительных коротеньких шортиках, главное – ушки и трогательный хвостик.

(Кролик – черно-белое мини-платье с хвостиком, озорные торчащие ушки. Дополнительно можно подобрать перчатки)

(Индеец – рубаха, брюки, пояс, украшение на голову)

Для чувственных и раскрепощенных

Если планируется вечеринка для узкого круга, можно рискнуть и заказать по-настоящему ошеломительный наряд, который непременно произведет фурор. Например, зайчик из плейбоя, соблазнительная медсестра со стетоскопом, кожаный облегающий костюм госпожи кошки с плеткой в руках или обольстительной медсестры в супер-коротких шортиках и чулочках. Но если вы готовитесь к корпоративу, хорошенько подумайте перед тем, как остановить свой выбор на таком наряде.

(Черная киска – облегающий комбинезон с капюшоном и ушками, хвостик и гетры из меха)

(Игривый таксист – потрясающая рубаха и фуражка. Дополнительно можно подобрать и другие атрибуты).