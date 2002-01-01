Лечение климактерического синдрома современными методами

Это крайне неприятное время в жизни женщины – ночная потливость, изменения артериального давления, приливы в самый неподходящий момент. К этим проблемам добавляются сложности в интимной жизни: жжение и сухость во влагалище, отсутствие сексуального желания, болезненность при интимной близости, проблемы с мочеиспусканием. И вроде как-то неудобно кому-то рассказывать об этом, обращаться за помощью.

Что делать, если с прекращением менструаций появилось множество проблем со здоровьем и, главное, возникли сложности интимного плана? Можно ли как-то справиться с этим, чтобы вновь радоваться жизни и с удовольствием смотреть в завтрашний день?

Современные методики и технологии лечения климактерического синдрома, применяемые в федеральном Центре гинекологии ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава РФ, помогут каждой женщине в менопаузе изменить ситуацию к лучшему. Высококвалифицированные и опытные специалисты тактично и индивидуально окажут помощь, используя различные методы терапии.

Предварительное обследование

Важным условием оказания качественной помощи женщине с климактерическим синдромом является полное обследование. Несомненное достоинство Клиники гинекологии и новых репродуктивных технологий состоит в том, что все исследования проводятся опытными врачами на современном высокотехнологичном оборудовании.

1. Общий и гинекологический осмотр

Квалифицированный специалист выполнит полный общий осмотр с обязательным измерением артериального давления. Обязательным является стандартное гинекологическое обследование и взятие всех необходимых мазков из влагалища (на микрофлору и цитологию).

2. УЗИ

Всем женщинам, проходящим обследование в федеральном Центре гинекологии, выполняется ультразвуковое исследование органов малого таза с оценкой состояния матки и придатков. Очень важно выполнить диагностику болезней молочных желез с помощью УЗИ или маммографии.

3. Лабораторные тесты

Из необходимых и обязательных анализов, выполняемых в современной лаборатории Клиники, врач назначит:

-гормональные тесты (оценка функции щитовидной железы, уровень женских гормонов);

-биохимические тесты (сахар, липидный спектр).

4. Денситометрия

Большое значение для женщины с климаксом имеют изменения в костной ткани. Риск переломов с возрастом увеличивается, поэтому одним из обязательных методов исследования в федеральном Центре гинекологии ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава РФ является денситометрия. Методика позволяет оценить состояние костей и выявить реальный риск переломов, что необходимо для проведения обязательного профилактического лечения.

Методы лечения

Учитывая множество негативных факторов, влияющих на состояние женского организма в менопаузальном возрасте, подход к терапии в Клинике гинекологии ФГБУ «ЛРЦ» Минздрава РФ строго индивидуальный. Для каждой женщины врач будет подбирать схему лечения, благодаря которой симптомы климакса практически полностью исчезнут, или значительно снизится выраженность неприятных проявлений.

1. Гомеопатические методики

Далеко не всегда для оказания эффективной помощи женщине с климактерическим синдромом необходимо сложное и дорогостоящее лечение. Зачастую отличную помощь могут оказать растительные и гомеопатические препараты. Фитотерапия давала прекрасные результаты в прошлом, и отлично работает в настоящем. Главное – применять лекарственные препараты в нужных дозировках и под контролем опытного специалиста.

2. Физиотерапия

Отличный эффект при симптомах климакса оказывают физические факторы. В Клинике широко применяются физиотерапевтические методики, из которых следует отметить озонотерапию. Метод позволяет облегчать проявления климакса с высокой степенью эффективности.

3. Лазеротерапия

Использование современных высокотехнологических методик становится незаменимым и отличным вариантом лечения проблем в интимной сфере (вагинальная сухость, зуд вульвы, боли при интимной жизни). Именно в этих ситуациях специалисты Клиники применяют лазерный комплекс «Mona Lisa Touch». Воздействие уникальным CO2-лазером позволяет добиться оптимального эффекта за короткий промежуток времени. Это достигается за счет улучшения кровотока и питания тканей, стимуляцию образования коллагена. Достоинствами лазеротерапии являются:

-отсутствие болевых ощущений при проведении процедуры;

-безопасность для организма женщины и отсутствие травматизации тканей промежности;

-длительность терапии не превышает 1 часа;

-отсутствие каких-либо ограничений после проведения сеанса;

-отсутствие необходимости применения лекарственных препаратов;

-выраженный и длительный положительный эффект.