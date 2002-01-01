Новогодние праздники выходные 2015

Сезон летне-осенних отпусков и поездок подходит к концу, в связи с чем редко кто из нас не заглядывал на календарь в ожидании нового отдыха и новогодних праздников 2015 года.

Согласно Постановлению Правительства и Трудовому Кодексу РФ, в ноябре по случаю Дня народного единства мы будем отдыхать целых четыре дня, а следующие длительные выходные будут только на Новый год - 2015.

Принятое Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2015 году» гласит о том, что наш новогодний отдых для тех, кто работает по пятидневке продлится одиннадцать дней. К сожалению, 3 декабря, столь важный подготовительный к торжеству день выпадает на среду, и проведем мы его на работе. Что же, будем ожидать благосклонности от начальства и возможности уйти в этот день домой как можно раньше.

Начиная с четверга, 1 января , наши Новогодние каникулы будут продолжаться по 11 января включительно, захватывая еще и великий православный праздник Рождество Христово.

Начиная с четверга, , наши Новогодние каникулы будут продолжаться по включительно, захватывая еще и великий православный праздник Рождество Христово. На работу нам предстоит выйти в понедельник 12 января , так что на Старый Новый год предстоит работать, но это не так актуально, гораздо важнее, как и куда перенесли выходные с Новогодних праздников 2015.

, так что на Старый Новый год предстоит работать, но это не так актуально, гораздо важнее, как и куда перенесли выходные с Новогодних праздников 2015. Переносили в этот раз два дня, 3 и 4 января , субботу и воскресенье соответственно, которые независимо от праздников являются нашими законными выходными.

, субботу и воскресенье соответственно, которые независимо от праздников являются нашими законными выходными. Суббота, 3 января была перенесена на пятницу, 11 января , что и позволило каникулам стать беспрерывными на одиннадцать дней. А воскресенье, 4 января , было решено перенести на 4 мая , понедельник, сделано это было для того, чтобы на первые майские праздники у нас образовалось четыре неразрывных выходных.

была перенесена на пятницу, , что и позволило каникулам стать беспрерывными на одиннадцать дней. А воскресенье, , было решено перенести на , понедельник, сделано это было для того, чтобы на первые майские праздники у нас образовалось четыре неразрывных выходных. Клендарь праздников и выходных дней на весь 2015 год: [ скачать в формате Excel ]

Наступающий 2015 год по восточному календарю - год сине-зеленой деревянной козы, а это животное знает толк в безудержном веселье, чего и нам на свой праздник желает! Правда встретить Новый год козочка рекомендует с родственниками, ну или по крайней мере с самыми близкими из них, а потом уже можно и с гостями покуражиться, и пойти куда-нибудь развеяться. Также не возбраняются праздничные поездки или встреча Нового года в кафе на торжественном банкете, главное - чтобы близкие люди были в эту ночь рядом и бесконечно радовали друг друга своим присутствием.

Украшать дом в этом году необходимо особенно празднично, будет очень хорошо, если украшения будут под стать символа Нового года - приветствуются украшения:

в сине-зеленой цветовой гамме;

сделанные из дерева, либо стилизованные под дерево;

декорирование колокольчиками, желательно настоящими, как козочкам на шею вешают;

поделки из шерсти (не стоит забывать, что год козы - это в другой интерпретации год овцы, и ее тоже стоит в этот день порадовать).

Украшения можно купить в любом из магазинов, исходя из своих финансовых возможностей, но лучше вооружиться необходимыми материалами и сделать их самостоятельно, ведь коза, как и овца - животное деревенское, они любят работящих людей и рукодельниц. Особенно увлекательным этот процесс будет, если у Вас есть маленькие дети - вместе с ними мастерить украшения на Новый год - это очень весело, сей процесс может положить начало потрясающей традиции. В качестве примера украшений из шерсти можно привести объемные шары, которые очень просто изготавливаются при помощи шерстяных ниток, клея и воздушного шарика, их сможет выполнить даже ребенок!

Цветовая гамма одежды для встречи Новогодних праздников не обязательна должна быть в сине-зеленых тонах, также подойдет бежевый цвет и все его оттенки, например, кофе с молоком. Представительницам прекрасного пола, которые хотят найти в следующем году свое счастье, рекомендуется встречать его с пышной прической, выполненной из кудряшек. Это могут быть как мелкие волны, так и крупные локоны, главное - полное отсутствие вытянутых и гладко зачесанных волос.

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